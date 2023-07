La notte di paura a Milano | Sala | «In 65 anni mai visto nulla del genere» Danni per oltre 100 milioni | la Lombardia chiederà lo stato d’emergenza

Leggi su open.online

(Di martedì 25 luglio 2023) Un violentissimo temporale ha colpito la scorsacon pioggia, grandine, scariche di fulmini e raffiche di vento. La perturbazione è arrivata verso le 4 dianche in Brianza e nella zona settentrionale della. Sui social network migliaia di cittadini hanno condiviso foto e video dell’accaduto, da alcuni definito «Apocalisse», e delle sue conseguenze. Centinaia, fin dalle prime ore della giornata, le chiamate ai Vigili del Fuoco per segnalare tetti scoperchiati, alberi caduti e ddi vario. Non si registrano per il momento feriti né vittime, ma laè stata tanta per una scarica di maltempo senza precedenti. «Honella mia vita passare 65 estati e quello che sto vedendo ora non è normale, non possiamo più ...