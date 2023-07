Siamo sul set di LadiPoët , uno dei più grandi successi Netflix di quest'anno. La Groenlandia, la casa di produzione di Rovere, è sbarcata a Torino a inizio giugno per girare la seconda ...... una pratica che la maestraMenapace diceva di primaria importanza politica perché "essere ...volta si tratta di un manifesto dei Radicali italiani che invita a firmare a favore di unaper l'...Come ogni estate, a Torino la stagione dei set cinematografici entra nel vivo. Nelle ultime settimane le luci della ribalta se le sono rubate "LadiPoët 2", la serie Netflix diretta da Matteo Rovere con Matilda De Angelis, e "Fuochi d'artificio", miniserie Rai girata da Susanna Nicchiarelli in Val di Susa. Inoltre, a inizio mese ...

La legge di Lidia Poët 2: il backstage Vanity Fair Italia

Sempre più registi scelgono Torino e il Piemonte per i loro film e anche ad agosto non mancheranno opportunità per chi vuole candidarsi ai casting. Nella seconda settimana di agosto, Cinzia TH Torrini ...Il consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Campania e il collegio dei revisori sono vicini, si legge in una nota, al presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, per ...