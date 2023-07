La Juventus non riesce a vendere Vlahovic | bussa a varie porte ma nessuno risponde Repubblica

(Di martedì 25 luglio 2023) Lanon. Allegri è convinto che con Lukaku la Juve possa vincere lo scudetto ma c’è dalo vuole. Scrive: Lukaku è invece impellente. La Juve ha un accordo sia con il Chelsea (40 milioni bonus inclusi) sia con lui (12 milioni lordi l’anno), subordinati però alla cessione di: in questo senso, c’è un patto con i Blues, disposti ad aspettare fino al 4 agosto. Ma siccome cedereè tutt’altro semplice, oltre che immediato, Allegri ha suggerito a Giuntoli di muoversi a prescindere, provando a imbastire con il Chelsea un’operazione in prestito e rinviando al 2024 i soldi da scucire, perché il serbo è in fase di stallo: i suoi ...

...neroverdi hanno preferito rinunciare a soldi importanti pur ditradire i propri principi e... mentre Bonucci tramite il suo agente ha fatto sapere di voler restare allaLavuole Lukaku a prescindere da Vlahovic. Lo vuole Allegri, convinto che il centravantone ... Ma Giuntoliriesce a vendere Vlahovic....Italian coach Maurizio Sarri waves prior to the Italian Serie A football match between Lazio andon April 8, 2023 at the Olympic stadium in Rome. (Photo by Tiziana FABI / AFP) Sarriha l'...

Walter Sabatini, ex d.s. di Roma e Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio dicendo la sua sulla favorita per il prossimo Scudetto: "Il Napoli parte con 20 punti di vantaggio. L’all ...La Juve cerca Lukaku, il nuovo Direttore lo mette in vetrina alla prima conferenza e Allegri gli dà la mazzata finale adombrando nuovi guai da pubalgia: così non lo prende nessuno ...