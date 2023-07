La Grecia brucia | il canadair precipita e si schianta | la tragedia in diretta

(Di martedì 25 luglio 2023) Undell'aeronautica greca si èto e ha preso fuoco durante le operazioni di spegnimento di un incendio nel Sud del paese. Sono apparse subito pochissime le speranze di ritrovare in vita entrambi i piloti che erano a bordo: dopo poco infatti è arrivata la conferma della loro morte. Un video della televisione di Stato ERT ha ripreso lo schianto: nelle immagini si vede l'aereo CL-215 rilasciare il suo carico d'acqua sull'isola di Eubea prima di sfiorare un albero con un'ala ere esplodendo in una palla di fuoco.

Le isole greche di Rodi, nel Dodecaneso, e di Corfù, nelle Ionie, continuano a bruciare. Un Canadair che era impegnato nel tentativo di domare gli incendi divampati inè precipitato sull'isola di Evia. Lo ha reso noto l'emittente Ert spiegando che l'incidente è avvenuto sulla città di Karystos vicino ad Atene. A Rodi un nuovo incendio è scoppiato nei pressi ...pure la Tunisia, a causa di temperature che superano i 45 gradi: a Ouechtata, una persona è ... Resta critica la situazione in, da giorni attanagliata da oltre 80 incendi. A Rodi, l'isola ...In apertura: i dati della missione Copernicus Sentinel elaborati da ESA mostrano la devastata area di Rodi in. Crediti: ESA - CC BY - SA 3.0 IGO

Grecia in fiamme: dopo Rodi e Corfù brucia anche Eubea. Precipita un aereo con due persone a bordo - Le colline di Rodi continuano a bruciare e il fumo oscura il cielo - Le colline di Rodi continuano a bruciare e il fumo oscura il cielo RaiNews

(Adnkronos) – Le isole greche di Rodi, nel Dodecaneso, e di Corfù, nelle Ionie, continuano a bruciare. Un Canadair che era impegnato nel tentativo di domare gli incendi divampati in Grecia è precipita ...Dopo Rodi e Corfù brucia anche l’isola di Evia (Eubea), dove un canadair, impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio nella zona ...