(Di martedì 25 luglio 2023)italiane raccoglie i frutti della strategia di diversificazione del business avviata da alcuni anni e archivia il primo semestre 2023 con risultati decisamente sopra le attese degli analisti sia in termini di ricavi (6,1 miliardi, più 8,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022) che di utile (1,1 miliardi, più 16 per cento). “Il mercato e il tempo ci hanno dato ragione – ha detto l’ad Matteo Del Fante – le nostre scelte strategiche erano corrette. Adesso abbiamo davanti altri tre anni e stiamo già lavorando intensamente al prossimo piano”. La prospettiva del gruppo, che è uno dei cinque coinvolto nel salvataggio della compagnia Eurovita, è di crescere ulteriormente nel settore della logistica e allo stesso tempo di diventare sempre piùcome modello di servizio, ma tenendo conto delle esigenze di un’utenza ...

La crescita redditizia di Poste grazie a pacchi e digitale Il Foglio

Il Consiglio di amministrazione di Poste Italiane ha approvato i risultati finanziari per il primo semestre del 2023.L’AD Del Fante: "PosteEnergia con 300mila contratti”. PosteMobile e Fibra quasi 5 milioni di clienti. PosteID 24 milioni di clienti.