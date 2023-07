La condanna a Greta è una lezione alle toghe che graziarono la Rackete

(Di martedì 25 luglio 2023) In Svezia l'attivista multata per non aver rispettato gli ordini della polizia. In Italia la(che non rispettò gli ordini della Capitaneria di porto) graziata dopo aver speronato la Gdf

Il tribunale di Malmo condanna Greta Thunberg per aver ... La Voce di New York

Nel pantheon della sinistra nostrana, da sempre a caccia di simulacri da venerare, ci sono entrambe: Greta Thunberg e Carola Rackete ... almeno per quanto riguarda la giustizia svedese che ha appunto ...In Svezia l'attivista multata per non aver rispettato gli ordini della polizia. In Italia la Rackete (che non rispettò gli ordini della Capitaneria di porto) graziata dopo aver speronato la Gdf ...