La Bce alzerà i tassi di interesse | sbagliando

(Di martedì 25 luglio 2023) Bce fermati, o almeno rallenta. L’invito arriva ormai da più parti e arriva dalla situazione economica stessa. È una settimana cruciale per le decisioni delle banche centrali. Mercoledì la Federal Reserve americana e giovedì la Banca centrale europea alzeranno ancora idi. Questo è quello che prevedono tutti gli analisti e, d’altronde, un mese fa Christine Lagarde aveva annunciato: “Ci sarà un nuovo rialzo a luglio”. L’aumento del costo del denaro sarà con tutta probabilità dello 0,25%, cioè 25 punti base. C’è però una grossa differenza tra Europa e Stati Uniti. Anzi due e Francoforte dovrebbe tenerne conto. La prima differenza è che la Fed ha rallentato la salita deiche, per dieci rialzi consecutivi, ha visto il costo del denaro aumentare costantemente negli ultimi due anni. A giugno, infatti, il governatore ...

La certezza è che giovedì 27 luglio lai tassi di altri 25 punti base (con tutte le conseguenze del caso sul costo del denaro e dunque sull'accesso al credito delle imprese e i mutui delle famiglie). Sulle future mosse, invece, ...Crediamo che anche laalzera' i tassi di 25 punti base questa settimana, ma per passare in modo piu' convincente alla modalita' dipendente dai dati - ora che anche i falchi non vogliono dare per ......Lagardedi un altro quarto di punto i tassi, al 4,25%, l'ennesima stretta su cui mercati non hanno dubbi (99% di possibilità). Le attese sono tutte concentrate su ciò che dirà Madamein ...