Kim Kardashian debutta in “American Horror Story 12” | il teaser svela il look inedito

Leggi su velvetmag

(Di martedì 25 luglio 2023) Sarà Delicate il titolo della dodicesima stagione die vedrà coinvolta un’irriconoscibile Kim. La nota imprenditrice e influencer si è mostrata in una versione inedita e inquietante, in quella che si presenta come una rivisitazione in chiave moderna di Rosemary’s Baby. FX ha recentementeto le prime immagini di: Delicate, dodicesima stagione della nota serie antologica ideata da Ryan Murphy e Brad Falchuk. Il nuovo capitolo preannuncia diverse novità su ogni fronte, dalla storia fino al cast, che assisterà il debutto assoluto di Kimnella serie. La nota imprenditrice hato il suoneltrailer, nel ...