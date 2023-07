Rispondendo alla domanda se l'obiettivo disia quello di mettere fuori uso il ponte in modo permanente, Reznikov ha spiegato che è "una tattica normale distruggere le linee logistiche del nemico ......ed è un nodo chiave per le infrastrutture di transito e le risorse energetichea ... ma anche perché ahanno ben chiaro che la sconfitta della Russia potrà passare solo dalla perdita ...... lo Strumento europeo per la pace, che ha funzionato molto bene ea usarlo, ma con un ...l'Ungheria già ora contraria alla fornitura di ulteriori 500 milioni di euro fino a quandonon ...

Kiev, 'continueremo a colpire il ponte di Crimea' Agenzia ANSA

Le forze ucraine continueranno a colpire la Crimea occupata e il ponte di Kerch che collega la Russia continentale alla penisola annessa da Mosca: lo ha detto il ministro della Difesa ucraino, Oleksii ...Le notizie sulla guerra in Ucraina di lunedì 24 luglio, in diretta. Blinken:forze ucraine hanno liberato il 50% dei territori occupati dai russi, ma la situazione è difficile • Per Putin «la controffe ...