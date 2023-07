Kia Sorento restyling 2024

(Di martedì 25 luglio 2023) Kia, il grande Suv coreano si aggiorna per il. Adottando il nuovo corso di stile di tutta la gamma di modelli del Marchio , definito Opposites United e che ha avuto una ...

restyling , il grande Suv coreano si aggiorna per il 2024 . Adottando il nuovo corso di stile di tutta la gamma di modelli del Marchio , definito Opposites United e che ha avuto una ...Laha diffuso le prime immagini del restyling della. L'aggiornamtno di metà carriera della Suv è l'occasione per rivedere in maniera importante lo stile e allinearsi al nuovo corso del ...Sul mercato coreano, il restyling dellasarà offerto con motorizzazioni benzina, diesel e ibride. I modelli ibridi possono disporre anche della trazione integrale. Le specifiche complete ...

Kia Sorento: è tempo di restyling AlVolante

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Le novità non mancano al rinnovamento di metà carriera del Suv Kia. Proposto in Italia con motore ibrido 1.6 litri, il Sorento 2024 cambia a fondo il design frontale e ritocca gli interni ...