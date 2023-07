Kessié alla Juve | c’è un ostacolo improvviso

... per colpa della cancellazione dovuta al virus intestinale che in questi giorni ha messo k.o metà dei giocatori del club azulgrana, giovedì notte (4.30 orario italiano),vigilia del big match ...In cimalista c'è Danso , rivelazione dell'ultima Ligue 1 col Lens , che costa meno di Kilman , altro difensore seguito dal club azzurro. La Roma , invece, sembra essere tornata in vantaggio ...Quando Kessie vedrà nelle prime uscite che non è titolare e al centro del progetto, lui può provare a convincere Xavi, ma credofine Kessie capirà che accettare l'offerta della Juventus è la ...

Kesia, colletta per l'addio Partita una raccolta fondi LA NAZIONE