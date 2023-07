Per il momento non abbiamo ancorapianeti nel disco interno di PDS 70, tuttavia sembrano esserci molte materie prime utili per costruire mondi rocciosi sotto forma di silicati. La ......nel disco interno della stella PDS 70 2 Qual è l'origine dell'acqua Il James Webb ha...70 Le osservazioni con il MIRI (Mid - InfraRed Instrument) a bordo del James Webb Space Telescope () ...Negli ultimi mesi quando ci si riferisce a un telescopio spaziale, spesso si cita ilin quanto le sue scoperte sono molto importanti e in grado di rivoluzionare la nostra conoscenza dell'Universo. Non bisogna però dimenticare che in orbita intorno alla Terra (a circa 500 km di ...

JWST: rilevato vapore acqueo in un disco protoplanetario

Il liquido nella regione interna di un disco di gas e polvere vicino a giovane stella PDS 70. Gli astronomi pensano che lì si stiano formando pianeti ...Grazie a VLT (Very Large Telescope) e ALMA di ESO è stato possibile catturare un'immagine di materia che potrebbe portare nel corso di milioni di anni alla formazione di un esopianeta gigante gassoso ...