Juve | Weah | 'Vi svelo il mio vero ruolo'

Commenta per primo Intervistato dal canale Twitch della Juventus, Timothyha raccontato anche qual è il suo ruolo ideale: 'La mia posizione preferita è giocare in attacco, da numero 9. Ma posso cambiare. Al Lille ho cambiato ruolo'.Commenta per primo Di seguito le parole dell'esterno Timothy, al canale Twitch della Juventus : PRIMO PERIODO - Mi sono sentito benvenuto dal primo giorno. ... PRIMO GOL ALLA- Lancio da ......nuove soluzioni tattiche di Massimiliano Allegri Allegri manda segnali su come sarà la nuova...quale Bremer sarà perno centrale difensivo e grazie al quale Kostic e il nuovo acquisto Timothy, ...

Juve, Weah: "Giocavo a FIFA e ho saputo della Juve. Papà Ecco cosa mi ha detto" Corriere dello Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Timothy Weah ha parlato in diretta su Twitch. TuttoJuve.com ha seguito l'evento in diretta: Hai già conosciuto Torino "Non sono ancora riuscito a vedere il centro ...