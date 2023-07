Juve | intrigo Zakaria | cosa succede con il West Ham | le piste alternative

... pur sapendo che l'Romelu Lukaku rimane quello più appassionante e forse decisivo, non meno tempo e sforzi si stanno dedicando sul fronte Kessié. LA SITUAZIONE - A fuoco lento, la...30 Romelu Lukaku , attaccante di proprietà del Chelsea al centro di un vero e propriodi mercato che ha coinvolto l' Inter e la Juventus e che adesso sembra non vedere all'... ora con la. ...18:00 22 LuglioKudus, anche il Chelsea sul gioiellino dell'AjaxSecondo quanto riferito da '... 15:42 22 Luglio, dalla Spagna: c'è il prezzo per KessieJuventus, svolta dalla Spagna: il ...

Juve, intrigo Zakaria: cosa succede con il West Ham, le piste ... Calciomercato.com

Il serbo e il francese, anche se a causa di problemi fisici differenti, non possono iniziare la stagione al meglio con i compagni ...Il serbo e il francese, anche se a causa di problemi fisici differenti, non possono iniziare la stagione al meglio con i compagni ...