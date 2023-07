(Di martedì 25 luglio 2023) TORINO -. Quando tornerà il Polpo? " Bisognerà aspettare almeno un mese per capire se potrà essere a disposizione della squadra " rivela Massimiliano Allegri dagli Stati Uniti , dove la ...

...-Pogba. Quando tornerà il Polpo " Bisognerà aspettare almeno un mese per capire se potrà essere a disposizione della squadra " rivela Massimiliano Allegri dagli Stati Uniti , dove laè ...Non è un, infatti, che sulle tracce di Shpendi ci sia anche la Juventus, da tempo interessata al suo profilo. I bianconeri, però, non hanno mai affondato, permettendo all'Empoli di inserirsi ...Dopo l'ultima stagione che si è conclusa senza nemmeno una gioia adesso lanon fadi voler puntare alla vittoria del prossimo tricolore.

Juve, il mistero Pogba continua: il rientro è un'incognita Corriere dello Sport

Mbappe è pronto a salutare il PSG e valuta le ipotesi per il futuro: tra Arabia e Real prova a inserirsi l'Inter. Ma perché è coinvolta la JuventusTanti i nomi accostati alla Vecchia Signora in questa sessione di mercato, anche gli allibratori fanno il loro personale "casting" ...