Juve e Barcellona | incontro negli Stati Uniti per Kessie

(Di martedì 25 luglio 2023) Lantus non molla la presa su Franck, centrocampista che Allegri ritiene adatto per irrobustire il reparto mediano della sua squadra. Una vera e propria trattativa non è ancora partita, anche se rumors parlano di un interessamento dei catalani per Chiesa, ma la presenza dei due clubper le rispettive tournée facilita il contatto. Saltata l'amichevole di debutto a causa dei problemi di salute nella rosa blaugrana, ora l'appuntamento è per giovedì quando ile lantus saranno insieme a Los Angeles. Il direttore sportivo Giuntoli potrà così cominciare ad affondare il colpo per il centrocampista ivoriano che non è considerato centrale dai catalani ma che non è nella lista degli esuberi. TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO

Commenta per primo Giuntoli prepara un blitz per Kessié . Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , il dt bianconero sfrutterà l'amichevole di giovedì a Los Angeles delcontro l'Arsenal per parlare con il 26enne centrocampista ivoriano ex Milan. I club ragionano su un prestito con obbligo legato a certe condizioni, complessivamente un'operazione da 10 - 15

Il giornalista sportivo ha sottolineato che spesso si viene condizionati da una stagione calcistica non ideale sulla valutazione dei giocatori