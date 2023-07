Juve | c'è il Nizza su Pellegrini

Non solo Jeremie Boga, la big pesca in casa Juventus: assalto dalla Francia per un giocatore bianconero Il mercato della Juventus decollerà solo quando verranno effettuate le uscite necessarie per ...5 Non si è ancora sbloccata la trattativa tra Lazio e Juventus per Luca Pellegrini. E ora il terzino mancino può finire al... ufficiale Caprile dal Bari: ora il prestito a Empoli Atalanta, fatta per Boga alMilan, in chiusura Chukwueze dal Villarreal Mbappé, offerta monstre dall'Al - Hilal per il francese, l'...

Calciomercato Juve, Pellegrini verso il Nizza | Mercato Calciomercato.com

Il Nizza punta la Serie A per rinforzare la propria rosa: dopo Boga, il club francese punta il terzino della Juventus, Luca Pellegrini ...Fronte partenze: la strada per ridurre l'organico a disposizione di Allegri è ancora lunga. Il terzino sinistro, reduce dal prestito alla Lazio, potrebbe finire in Ligue 1 ...