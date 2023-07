' Julen Jon Guerrero vicino alla Roma | c' è l' accordo con il Real Madrid'

Si tratta del 19enneGuerrero (12 presenze e 6 gol con la Spagna U18), che stando a quanto riportato dall'edizione online di 'Marca' è "a un passo dal trasferimento alla Roma per giocare la ...Dalla Spagna arriva invece la notizia secondo cui i giallorossi avrebbero trovato un principio d'accordo col Real Madrid perGuerrero , trequartista 'figlio d'arte' della celebre leggenda ...La Roma è vicina a un colpo in entrata. Come riferisce Relevo, il club giallorosso avrebbe trovato un principio di accordo col Real Madrid per prelevare il diciannovenneGuerrero, figlio d'arte in quanto il padreè stata una leggenda dell'Athletic Bilbao dal 1992 al 2006. Viene segnalato come un centrocampista offensivo di qualità, un trequartista con ...

Roma, principio d’accordo col Real Madrid per Julen Jon Guerrero ForzaRoma.info

Secondo la stampa spagnola è imminente il passaggio del 19enne trequartista basco in giallorosso: tutti i dettagli ...La Roma sarebbe in procinto di accogliere un nuovo colpo di mercato, con Tiago Pinto che avrebbe trovato un principio d'accordo col Real Madrid ...