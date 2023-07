Jeff Hardy | “Voglio ritornare a Dynamite per regalare ancora grandi momenti ai fan”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 25 luglio 2023) Durante una recente intervista con MuscleManMalcolm,ha ammesso di essere determinato a mostrare tutto il suo valore per poter tornare a competere a. Ecco quanto dichiarato da: “Per me si tratta di una battaglia costante, cercare di rialzarmi, di riemergere e poter tornare a lottare a. Rampage è una specie di show di serie B, ma comprende sempre l’andare là fuori, dare alla gente ciò che vuole, fare in modo che lo show sia valso il prezzo del biglietto. Naturalmente, per me e Matt, l’obiettivo rimane sempre vincere l’AEW Tag Team Championship. Eravamo così vicini, prima che io mi cacciassi nei guai, ma ora che finamente ne sto uscendo, tutto èpossibile. Stiamo cercando di sfruttare il tempo che ci è concesso a Rampage per poter ...