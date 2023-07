Jacob Collier | il talento della Gen Z all’Auditorium parco della musica

(Di martedì 25 luglio 2023) A distanza di pochi mesi dall’acclamato concerto sold out nella Sala Sinopoli,, il cantautore britannico considerato tra i musicisti più innovativiGenerazione Z, tornaEnnio Morricone in occasione del Roma Summer Fest 2023. Definito da Chris Martin dei Coldplay come l’artista «Più talentuoso di chiunque di noi abbia mai sognato di essere: è come avere a che fare con Mozart o Prince o qualcuno di simile“,ha già vinto 5 Grammy Awards.La storia diinizia nel 2012 quando i suoi video su YouTube lo pongono all’attenzione non solo del pubblico, ma anche di musicisti leggendari come Herbie ...

domenica 23 luglio 2023 sarà protagonista del Tener - a - mente Festival a Gardone Riviera. Enfant prodige, a soli 28 anni

Doppio spettacolo in piazza Napoleone a partire dalle ore 20,30 in attesa dell’ultimo show del festival sugli spalti davanti a 18000 fan.Scopri Jacob Collier, l'artista pluripremiato che attraversa i generi musicali. Non perdere la sua esibizione al Festival del Vittoriale TENER-A-MENTE.