Italia | nubifragio senza precedenti nella notte

(Di martedì 25 luglio 2023) Unsi è abbattutoin. Si tratta di un evento che non hastorici. Sui social sono arrivate centinaia di segnalazioni di persone che sono state svegliate nel cuore delladalla pioggia e dal vento e ovviamente non sono più riuscite a dormire per la paura. (Continua…) Leggi anche: Violentosi abbatte sull’: danni e case evacuate Leggi anche: Allerta meteo, nubifragi e trombe d’aria in: dove e quandoIl clima continua a teneremorse l’. Dopo ...

Ieri 24 luglio, una donna ha perso la vita a Lissone (in provincia di Monza e Brianza) dopo essere stata schiacciata da un albero caduto per il. "È l'Apocalisse". Milano, inferno nella ......condizioni atmosferiche estreme presenti a distanza di poche centinaia di chilometri in. La ...devasta MilanoTemporale tra le 3 e le 4 al Nord. Sui social la paura delle persone. Il Sud brucia. Meloni: "Mettere in sicurezza il ...

Meteo in Italia, oggi ancora maltempo e allerta al Nord e caldo record al Sud. DIRETTA | SKy TG24 Sky Tg24

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Sono centinaia le chiamate ricevute dai Vigili del fuoco di Milano dopo il nuovo temporale accompagnato da vento forte e grandine che si è abbattuto nella notte sul ...