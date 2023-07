Italia | Mancini | «Retegui al Genoa potrà migliorare ancora»

(Di martedì 25 luglio 2023) Le parole di Roberto, ct dell’, sul passaggio di Mateoal. Tutti i dettagli in merito Roberto, ct degli Azzurri, ha parlato a Il Secolo XIX dell’approdo di Mateoal. PAROLE – «Sapevo che aveva alcuni discorsi aperti con squadre ine sono contento chesi sia accordato con il. Nel campionatono. È un ragazzo serio, s’impegna e ha voglia di crescere. Qui puòsul piano dell’esperienza e tatticamente. È pieno di volontà e, tra l’altro, essere ine non dover fare migliaia di chilometri a ogni convocazione è certamente ...

Le parole di Roberto, ct dell', sul passaggio di Mateo Retegui al Genoa. Tutti i dettagli in merito Roberto, ct degli Azzurri, ha parlato a Il Secolo XIX dell'approdo di Mateo Retegui al Genoa. ......un intervento di ripristino di piazza delle Tabacchine di questa entità - ha sottolineato(... ' Le problematiche di gestione appalti sono comuni a tutta- ha detto Lignani Marchesani (...Torna a parlare il Commissario Tecnico della Nazionale italiana, Roberto. Dall'al prossimo campionato, le dichiarazioniRobertonon fa drammi e guarda con fiducia e ottimismo al futuro della Nazionale campione d'Europa in carica dopo il clamoroso flop ...

Mancini al Secolo XIX: "Retegui serio, vuole crescere. Positivo venga in Italia" TUTTO mercato WEB

Leonardo Interactive ha annunciato anche che nel 2024 arriverà Simon the Sorcerer Origins, il prequel ufficiale della serie Simon ...Sappiamo che c’è da lavorare e faticare, ma questo non spaventa nessuno”. Mancini punta sui giovani per la rinascita dell’Italia e, a proposito di rinascite, ha detto la sua anche sulla nuova Samp di ...