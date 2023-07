Italia | Mancini | “Il Milan sta facendo un’ottima campagna acquisti”

Il rientro indi questo giocatore favorirebbe anche il ct, alla ricerca dell'erede di Immobile: in Serie A Scamacca potrebbe avere più possibilità di mettersi in evidenza. MORATA IL ...coordinatore di tutte le nazionali . Bollini: dal trionfo con l'Under 19 a vice Mancio . Under 21, Nunziata nuovo tecnico: per l'U20 spunta Evani .coordinatore di ...Le parole di Roberto, ct dell', sul passaggio di Mateo Retegui al Genoa. Tutti i dettagli in merito Roberto, ct degli Azzurri, ha parlato a Il Secolo XIX dell'approdo di Mateo Retegui al Genoa. ...

Italia, per Mancini nuovo ruolo e altro vice: scelto il Ct dell'Under 21 Virgilio Sport

Una tappa veloce a Genova per la visite mediche e poi l’immediato ritorno a Milano per la definizione dei dettagli del suo primo campionato italiano. Ieri visite mediche e prime parole ...Rivoluzione in casa Italia: Mancini supervisore di tutte le squadre nazionali, Bollini vice Ct e Nunziata all'Under 21. Per l'Under 20 spunta Evani.