Italia | adozioni internazionali in calo nel 2023 dopo la ripresa dell’anno scorso

Leggi su strumentipolitici

(Di martedì 25 luglio 2023) CAI, Commissione per leha reso noto il nuovo rapporto “Dati e prospettive sulle“. Nel 2022, secondo lo studio, si è registrata una lieveinper lerispetto al periodo pandemico. Sono stati infatti 698 i bambini stranieri adottati da coppiene (erano stati 680 del 2021 e 669 del 2020). Resta comunque ancora molto lontano il dato di 1.205 del 2019 registrato prima del Covid. Loanno si è verificato anche un aumento di sei mesi del tempo medio complessivo per giungere all’adozione: ora ci vogliono 52 mesi. La situazione Circa uno su due dei minori giunti in(il 55,4%) è portatore di special needs ...