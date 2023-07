Istat-Aci | vittime della strada in aumento nel 2022 | una media di 9 morti al giorno

Aumentano i morti per incidenti stradali in Italia, solo nel 2022 infatti secondo un report Reporti decessi sono 3.159, con una una media di 9 al giorno, ovvero il 9,9% in più rispetto all'anno precedente, con dati invece leggermente inferiori rispetto al 2019. L'83,9% delle morti ...hanno pubblicato il nuovo rapporto sugli incidenti stradali per l'anno 2022 . L'analisi mette in evidenza una crescita degli incidenti, dei morti e dei feriti rispetto al 2021. Ma andiamo ...Secondo alcuni tra i dati essenziali del Rapportosull'incidentalità stradale, il 2022 si caratterizza per una netta ripresa della mobilità e dell'incidentalità stradale: 3.159 morti (+9,9% rispetto al 2021), 223.475 feriti (+9,2%), in ...

Istat-Aci, 3.159 morti sulle strade nel 2022, 9 al giorno Agenzia ANSA

Stando a quanto emerso dall’ultimo rapporto Istat – Aci nel 2022 sulle strade italiane sono morte 3.159 persone, una media di nove al giorno e il 9,9% in più rispetto al 2021.(Ripetizione con titolo e testo corretto) - Gli ultimi dati Istat sugli incidenti nelle strade del nostro Paese "sono allarmanti e ...