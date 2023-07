Istat - Aci | vittime della strada in aumento nel 2022 | 9 morti al giorno

I dati, drammatici, emergono dal rapportosecondo il quale ogni giorno, in media, si sono verificati 454 incidenti (18,9 ogni ora) con 8,7 morti (1 ogni 3 ore) e 612 feriti (25,5 ogni ora)...Aumentano i morti per incidenti stradali in Italia, solo nel 2022 infatti secondo un report Reporti decessi sono 3.159, con una una media di 9 al giorno, ovvero il 9,9% in più rispetto all'anno precedente, con dati invece leggermente inferiori rispetto al 2019. L'83,9% delle morti ...hanno pubblicato il nuovo rapporto sugli incidenti stradali per l'anno 2022 . L'analisi mette in evidenza una crescita degli incidenti, dei morti e dei feriti rispetto al 2021. Ma andiamo ...

Rapporto ACI-Istat: nel 2022 sono aumentati gli incidenti mortali AlVolante

In aumento il numero di morti, di feriti e di incidenti stradali. Lo scorso anno sono stati 3.159. Uno era il figlio del giornalista Luca Valdiserri, ucciso da un’auto pirata a 18 anni, il 20 ottobre ...In aumento vittime, feriti e incidenti soprattutto tra i giovanissimi. Il costo sociale ammonta a 17,9 miliardi di euro, pari allo 0,9% del Pil ...