Israele nel caos | il Paese in rivolta contro la riforma della Giustizia imposta da Netanyahu

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 25 luglio 2023)è nelpiù completo, ilè inladal premier Bibidopo l’approvazione in Parlamento del disegno di legge che taglia le gambe alla cosiddetta “clausola di ragionevolezza”, la possibilità che garantiva alla Corte Suprema di invalidare atti istituzionali giudicati “irragionevoli”. La norma approvata è un “aggiustamento moderato per riportate equilibrio tra i poteri”, ha detto. A Tel Aviv sono stati accesi diversi falò in Kaplan street e scontri fra polizia e manifestanti sono avvenuti sia in questa città che a Gerusalemme mentre almeno 34 dimostranti sono stati arrestati, secondo Haaretz. L’approvazione in Parlamento del ...