Israele | dopo la riforma della giustizia esplode la rabbia contro Netanyahu

Leggi su velvetmag

(Di martedì 25 luglio 2023) Da alcuni giorni inc’è uno stato di fortissima tensione. Si susseguono proteste molto intense e partecipate da decine di migliaia di persone che, in alcuni casi hanno anche bloccato le autostrade. In tanti vogliono dire no al Governoche ha approvato la modifica“clausola di ragionevolezza“, uno dei punti chiavecontestata. Una clausola che impedisce ai giudiciCorte Suprema di ribaltare le decisioni e le nomine del Governo e dei singoli ministri in materia disulla base del fatto che potrebbero apparire “irragionevoli“. Proteste di massa in, e decine di arresti,la...