(Di martedì 25 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn camorrista, ritenuto undel, è statoieri in tarda serata ad, mentre si trovava a cena in un ristorante della zona collinare di Forio: si tratta del 46enne Giuseppe Del Prete. L’uomo si trovava sull’isola da alcuni giorni ed era tenuto sotto controllo dagli uomini del locale commissariato di polizia, guidati da Ciro Re, che sono intervenuti quando si trovava a tavola in un noto ristorante in via Borbonica e lo hanno. Del Prete, che deve scontare una pena detentiva di alcuni anni, è stato condotto nei locali del commissariato di via delle Terme; poco dopo all’esterno è arrivato un gruppo di amici e parenti. Ilè stato trasferito poco fa a Poggioreale dove ...

Salvo aveva cinque anni quando suo padre Vincenzo è stato, praticamente davanti ai suoi ... Destabilizzata dai suoi stessi sentimenti, Pinuccia decide di andar via daper riprendere il ...Salvo aveva cinque anni quando suo padre Vincenzo è stato, praticamente davanti ai suoi ... Destabilizzata dai suoi stessi sentimenti, Pinuccia decide di andar via daper riprendere il ...Napoli . Ultimo arresto per truffa in ordine cronologico per i carabinieri della compagnia diche mai come in questa estate stanno lottando quotidianamente contro questo tremendo fenomeno.

Ischia, arrestato boss latitante del Clan Mazzarella anteprima24.it

Preso ad Ischia latitante ritenuta affiliato del clan Mazzarella.Si tratta Giuseppe Del Prete , classe 1977, ritenuto esponente di primo piano del clan. L’uomo veniva tenuto sotto controllo e monitora ...Ultimo arresto per truffa in ordine cronologico per i Carabinieri della Compagnia di Ischia che mai come in questa estate stanno lottando quotidianamente contro questo tremendo fenomeno. Questa volta ...