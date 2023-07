Irina Shayk e Tom Brady? Galeotta è stata l’Italia

(Di martedì 25 luglio 2023) Hanno negato finché hanno potuto. Cioè fino a quando non sono stati sorpresi insieme. A scambiarsi gesti teneri in macchina dopo aver passato la notte nella casa di lui a Los Angeles. E i sorrisi die Tomnon mentono. L’estate 2023 entra nel vivo con una nuova coppia. Di quelle di cui parleremo a lungo. Anche se fosse solo un amore estivo. Iniziato dopo un matrimonio in Italia. Il weekend di passione die TomLa cronaca che arriva dagli Stati Uniti – attraverso il sito Tmz – racconta di un weekend passato insieme., 45 anni, è stato fotografato mentre andava a prendere, 37, all’Hotel Bel-Air di Los Angeles ...

e Tom Brady sono la nuova (presunta) coppia dell'estate 2023 Una conferma ufficiale non c'è, ma i due sono stati paparazzati da PageSix in atteggiamenti che potrebbero dirla lunga sul loro ...Infatti, il campione di football ha sì voltato pagina, dopo la fine della sua relazione con Gisele Bündchen , ma non con la regina dei reality, ma con la top model. I due sono stati ...Bradley Cooper e, genitori 'a distanza' per la piccola Lea Ultimo Aggiornamento 24/07/23 Fotogallery - Ferragnez, le foto delle vacanze separate Ultimo Aggiornamento 24/07/23 Fotogallery -...

Irina Shayk e Tom Brady sono la nuova coppia dell'estate la Repubblica

Di recente, gli è stato attribuito un flirt con Kim Kardashian. I rina Shayk, invece, è stata legata per tanto tempo a Bradley Cooper. Dal loro amore è nata una figlia, Lea. Di recente, i due sono ...Love story in corso tra Irina Shayk e Tom Brady. I due sono stati avvistati a flirtare in auto nei pressi della casa d lui. E' quanto mostrano gli scatti esclusivi di Page Six. La super model russa, 3 ...