Iran | dispiegati nuovi missili con gittata di 1 000 km

(Di martedì 25 luglio 2023) Teheran, 25 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Le autoritàiane hanno annunciato il dispiegamento di un nuovoda crociera, condi circa mille chilometri, che può essere lanciato da piattaforme terrestri, marittime e aeree. Il missile, denominato ‘Abu Mahdi’, è stato presentato nel corso di una cerimonia alla presenza del ministro della Difesaiano Mohamad Reza Ashtiani, del comandante dell’Esercito della Guardia Rivoluzionaria Alireza Tangsiri e del vice comandante della Marinaiana Hamzé Ali Kaviani.Il missile ha ricevuto questo nome in onore di Abu Mahdi al Muhandis, ex ‘numero due’ delle Forze di mobilitazione popolare – una coalizione di milizie filogovernative irachene sostenute dall’– ucciso in un attentato Usa nel gennaio 2020 in Iraq in cui ...