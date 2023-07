Io sopravvissuto a un fulmine | è entrato nel petto e uscito dalla mano

...accadimenti più strani che gli sono capitati nei primi 27 anni di vita come l'essere, ... gli capitò la stessa cosa: era piccolo, in casa con i suoi genitori e uncolpì l'...Chiunque sianegli anni per noi e un esempio da seguire". Eppure anche in questo ... Ha presente la band norvegese degli anni Ottanta Altro colpo di: Morten Harket e un cantante ...Aveva appena 52 anni e non èall'infarto che lo ha colpito nella giornata di sabato 4 febbraio. A piangerlo la sua famiglia, con la moglie Cristina e i figli Giorgio e Lorenzo, ma non ...

"Io sopravvissuto a un fulmine, entrato nel petto uscito dalla mano" Today.it

E' successo il 19 luglio, nel parcheggio di un locale a Castions di Strada. L'appello: "Non uscite di casa con il temporale. I medici hanno detto che è passato a dieci centimetri dal cuore. Sono stato ...La nostra giornalista sotto la terribile grandinata che ha sferzato mezzo Veneto: «Mi sono rannicchiata sui sedili dietro, sperando che il tetto della macchina non collassasse sotto la pioggia di mete ...