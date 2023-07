Inzaghi lancia la sfida al Napoli | lo ha detto sullo Scudetto

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 25 luglio 2023) A due anni dalla vittoria dello scutargata Conte, Simonepunta alla grande posta in vista della stagione 2023/24. Reduce da una stagione positiva, con una Coppa Italia ed una Supercoppa vinte ed una finale di Champions raggiunta, all’Inter resta il rimpianto di esser uscita troppo presto dai giochi per il campionato.suona la carica Ai microfoni di Youtuber Soccerking, il tecnico dei nerazzurri ha suonato la carica ponendo per i propri ragazzi degli obiettivi chiari. Simone, alla terza stagione sulla panchina dell’Inter (ANSA) – spazio.itRiproponiamo qui uno stralcio delle sue dichiarazioni: “L’annata è stata positiva, abbiamo vinto due trofei e siamo arrivati in fondo in Champions, all’Inter non capitava da 12 anni”, in merito all’obiettivo ...