Investimenti | non carità | cosa serve all’Africa per fermare i migranti

(Di martedì 25 luglio 2023) Dalla conferenza dell’altro ieri a Roma su “Sviluppo e Migrazioni” è scaturita l’idea di creare un fondo di sviluppo e se questo andrà nella direzione di cambiare modello rispetto agli strumenti di strozzinaggio in cui si sono trasformati Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale, è una buona notizia. Positivo anche l’intento di discutere di migrazioni con i Paesi interessati in un’ottica di responsabilizzazione allargata perché il solo approccio bilaterale (tamponare iin Tunisia o in Libia) è insufficiente, visto che se non partono da una parte partiranno da qualche altra parte. Ieri a Roma presso la FAO è iniziata anche una tre giorni sui sistemi alimentari perché più di 750 milioni di persone soffrono la fame nel mondo. Spero che oltre di “aiutare i poveri” nella solita ottica terzomondista, si parli soprattutto di come regolamentare la speculazione ...