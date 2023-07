International Couture sfila al MAXXI il fashion del Mediterraneo

Bellisario K ate Middleton ama i lookAlexander McQueen. Ma non solo. La principessa del ... In visita al RoyalAir Tattoo nel Gloucestershire, con i tre figli e il marito, la ...Moda, arte e cultura come mezzi di integrazione tra i Paesi del Mediterraneo. Grande il successo riscosso per la decima edizione dell', organizzata al Maxxi, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, a Roma. Al centro della sfilata diverse aziende dei Paesi del Mediterraneo tra i quali India, Marocco, Kuwait, ...... to Denver, Colorado, and Salt Lake City, Utah, Jelenew showcases innovations that apply... Jelenew attended OutDoor by ISPO at Munich, Europe's largest outdoor trade fair and...

Sfila International Couture al MAXXI in un Mediterranean Sunset UnfoldingRoma

Music star Rick Springfield arrives at LAX International Airport in Los Angeles on July 23 ... She paid homage to 1960's "Solo in the Spotlight Barbie" in a replica Schiaparelli Haute Couture ...The fashion gala, organised by Fashion Design Council of India (FDCI) and presented by Hyundai Motor India, will be held from July 25 to August 2 at the Taj Palace hotel here.