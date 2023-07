Intercultura | consegnata la Borsa di studio 2023 di Confartigianato Imprese Bergamo per far studiare all’estero la figlia di un artigiano associato

Leggi su bergamonews

(Di martedì 25 luglio 2023) Anche quest’annoha assegnato la tradizionalediistituita insieme alla Fondazione, riservata a un giovane studente, figlio di uniscritto ae residente in provincia di, per consentirgli di vivere enell’ambito del progetto. Ladiper l’anno scolastico-2024 è statalo scorso 24 luglio in occasione del Consiglio Direttivo, a Giulia Magri,degli artigiani associati Daniele Magri e Chiara Capitanio ...