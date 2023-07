Inter | Trubin in standby | sondato Audero come secondo portiere

(Di martedì 25 luglio 2023)quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , il club ha fatto una prima avance da 7 milioni di euro per il cartellino e pare possa essere un'ottima base di partenza. Ricordiamo che in ...

... Anatolij. Ma la distanza tra domanda del club turco e offerta dei nerazzurri era notevole - 10 milioni offerti contro i 20 richiesti - per cui l'ha preferito ripiegare su Audero . ...Nel mirino ci sono Sommer,e Audero per consegnare una coppia di leader difensivi al tecnico ...- Calciomercato.itAnche in attacco le incognite sono molte con Lukaku che ha tradito l'ed ......6 milioni chiesti dai tedeschi per liberare il numero uno svizzero dovrebbero essere pagati dall'chiudendo una vicenda che, per motivi diversi, si sta trascinando da giorni. Si allontana,...

Mentre per Yann Sommer ormai siamo agli sgoccioli della telenovela di mercato, con il portiere che firmerà un contratto biennale da 2,8 milioni a stagione più premi anche ...Sommer è il principale candidato a ricoprire il ruolo di portiere titolare dell’Inter nella nuova stagione, dopo l’addio di Onana e non solo. Un grande ex come Frey promuove questa scelta e non solo, ...