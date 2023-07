... che sidopo quello del 2019 a Sochi. 'Ci aspettiamo che il vertice adotti una dichiarazione ...lavorando per preparare un impressionante pacchetto di accordi e memorandum intergovernativi e...... che sidopo quello del 2019 a Sochi. Ci aspettiamo che il vertice adotti una dichiarazione ...lavorando per preparare un impressionante pacchetto di accordi e memorandum intergovernativi e-...... che sidopo quello del 2019 a Sochi. Ci aspettiamo che il vertice adotti una dichiarazione ...lavorando per preparare un impressionante pacchetto di accordi e memorandum intergovernativi e-...

Inter, tiene banco la pista Emiliano Martinez | Mercato ... Calciomercato.com

Simone Inzaghi non abbassa l'asticella. L'allenatore dell'Inter fissa l'ambizioso obiettivo per la stagione entrante: "Vogliamo riconfermarci in Europa, sappiamo che sarà difficilissimo ma ci ...Video De Giorgi: "Posso dire di aver fatto anche l'attore..." ...