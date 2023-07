Inter-Sommer | accordo vicino col Bayern | le ultime

... con più o meno fondamento, nella giornata di ieri all'ex Monaco c'è anche l'. Una ipotesi ... dove stanno freneticamente inseguendo un portiere da dare a Inzaghi:si avvicina. L'attuale ...... la svolta potrebbe essere vicinissima: tra la giornata di oggi e quella di domani, infatti, i bavaresi potrebbero finalmente liberaree consegnarlo così all'. Anche perché il Bayern ha ...08:04 25 Luglio L'accelera per SommerL'accelera per: il club nerazzurro punta entro questa settimana a strappare il sì del Bayern Monaco per il portiere svizzero.

Se non fosse stato per un no del Milan, non ci sarebbe stato l'addio all'Inter che ha sconvolto i tifosi nerazzurri ...È arrivata la svolta per il dopo Onana, l'Inter si appresta a consegnare il nuovo portiere ad Inzaghi: novità anche sul secondo ...