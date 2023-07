Inter | si tenta l’assalto per un nazionale italiano

SABATO 22 LUGLIO 22.00 - Hakan Calhanoglu parla del suo futuro dopo il rinnovo: 'Felice all', ... 11.50 - La TurchiaAnte Rebic : secondo Sports Digitale , il Besiktas ha presentato un'...Mentre Onana sta per fare le valigie, il volo per Manchester riservato - secondo il giornalista Cesar Luis Merlo, un club saudita avrebbe offerto all'attaccante dell'Lautaro Martinez 240 ...Lukakuil riavvicinamento, l'gli chiude la porta in faccia Nulla da fare invece per Lukaku , nonostante il belga stia tentando un clamoroso riavvicinamento . La Juventus infatti non ha ...

Lukaku mollato dalla Juve tenta la mossa disperata con l'Inter ma va ... Sport Fanpage

Se era partito con i botti il calciomercato dell'Inter, ad oggi la squadra nerazzurra presenta molte mancanze nel suo organico. Certamente manca ancora un ...Le ultime notizie di calciomercato oggi DATA: le trattative di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ...