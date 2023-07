Inter | per l’attacco bisogna decidere | cos’è mancato finora ? Sky

Leggi su inter-news

(Di martedì 25 luglio 2023) L’deve necessariamentecosa fare per: i nomi che piacciono sono diversi ma il club devesu chi puntare perché c’è poco tempo. Serve accelerare. ACCELERATA ?dell’, come riferito da Andrea Paventi a Sky Sport, ha bisogno di un’accelerata. Cosa che fino a questo momento ancora non c’è stata. L’offerta per il reparto offensivo dovrà poi necessariamente essere più consistente. Per questo motivo, visto che si tratta di un investimento,cosa fare e soprattutto su quale nome affondare tra Morata, Balogun e gli ultimi circolati. Da considerare c’è sempre che il tempo stringe e l’ha bisogno di un giocatore che segni e che porti avanti il gruppo a suon di ...