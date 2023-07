Inter Miami | è Leo Messi il nuovo capitano

Il trasferimento di Leo Messi all', ha portato il club americano sotto i riflettori, come si aspettavano da quelle parti quando hanno proposto all'argentino questa avventura. E ora diventano famosi anche...i suoi compagni ...... cui parteciperà anche l'; calcio di inizio previsto per le 12.20 ore italiane. Tra i parigini, oggi guidati da Luis Henrique, non ci saranno più Lionel Messi, ormai approdato al, né ...... anche grazie all'arrivo di Lionel Messi a, abbiamo imparato a conoscere la Leagues Cup: il fuoriclasse argentino ha infatti debuttato e segnato con la maglia dell'proprio in ...La giornalista Marta Cantoni ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video fatto dal quartiere di Citylife, a Milano ovest, che cattura qualche secondo della scarica di fulmini fuori ...Lionel Messi indosserà la fascia di capitano a cominciare dalla partita casalinga di Coppa di Lega di martedì contro l’Atlanta United ...