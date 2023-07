Inter | Inzaghi | “Abbiamo la speranza di vincere lo scudetto | veniamo da una grande stagione”

Leggi su sportface

(Di martedì 25 luglio 2023) “Vogliamo riconfermarci in Europa, sappiamo che sarà difficilissimo ma ci proveremo. Poiunobiettivo che è lo, è un obiettivo della società. Stiamo cercando di rinforzarci e di prepararci al meglio con questa preparazione in Giappone,dilo”. Lo ha detto l’allenatore dell‘, Simone, dal ritiro in Giappone dei nerazzurri: “Chiaramente l’ultima è stata una, ci ha permesso diCoppa Italia e Supercoppa Italiana. Poifatto la finale di Champions League, che è stata un grandissimo successo. Rispetto all’anno scorsoavuto una...