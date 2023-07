Inter | fiducia per Sommer | Marotta punta Audero

(Di martedì 25 luglio 2023) Rivoluzione totale per quanto riguarda la porta dell’, che nelle ultime settimane ha incassato circa 55 milioni dalla cessione di Andre Onana al Manchester United ed ha salutato Samir Handanovic. La priorità della dirigenza nerazzurra, dunque, diventa quella di trovare due nuovi portieri per Simone Inzaghi e per il ruolo di numero uno YannL'articolo proviene da Il Difforme.

Commenta per primo L'attaccante del West Ham e obiettivo di mercato di Roma, Milan Juve e, Gianluca Scamacca, ha concesso un'intervista a Cronache di Spogliatoio in cui ha parlato dell'......... le dichiarazioniRoberto Mancini non fa drammi e guarda cone ottimismo al futuro della ... Il Napoli ha lo Scudetto sulle maglie e quindi parte come squadra da battere, ma l'è forte, il ...I giallorossi, allenati dall'ex centrocampista dell'Okan Buruk, possono contare su giocatori ... È improbabile che possa riacciuffare la capolista Bodo/Glimt ma aver ritrovatonei propri ...

Inter, Gosens svela: "Passione e fame, è importante la fiducia di Inzaghi" Fantacalcio ®

In questo momento Stefano Sensi completa il centrocampo dell'Inter come sesto elemento, ma è chiaro che la sua potrebbe essere l'ormai abituale partecipazione a scadenza alla ...Allo stesso modo però ci rende orgogliosi la grande affluenza che ci sarà quest’anno. Significa verderci rinnovata la fiducia nei nostri confronti da parte di piloti, scuderie e sponsor che ...