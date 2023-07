Inter | Darmian | 'Ripartiamo dalla consapevolezza della Champions Campionato? Dobbiamo migliorare'

Ecco l'elenco Simone Inzaghi, allenatore dell', ha diramato la lista dei giocatori convocati ... Difensori: Matteo, ...Questa la lista completa comunicata dall', di cui fa parte pure l'ultimo arrivato in ordine di ... Difensori: Matteo, Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni, Yann - Aurel ...L'ha diramato la lista dei convocati per la tournée in Giappone , dove i nerazzurri ... Difensori : Matteo, Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni, Yann - Aurel Bisseck, ...

Inter, Darmian: 'Ripartiamo dalla consapevolezza della Champions ... Calciomercato.com

Dal ritiro dell'Inter in Giappone, dove è in corso la tournée dei nerazzurri, Matteo Darmian ha parlato delle ambizioni della squadra ...Il profilo in questione dovrà dare respiro proprio al neo acquisto nerazzurro e a Matteo Darmian, in caso di necessità. Ragion per cui, l’Inter starebbe lavorando su giocatori di una certa esperienza, ...