(Di martedì 25 luglio 2023) L'continua la lunga ricerca per assicurarsi i portieri di livello adeguato nella prossima stagione. Stando alle ultime notizie riportateGazzetta dello Sport, Yann Sommer sarebbe sempre più vicino all'. Ilsvizzero approderebbe a Milano per diventare iltitolare di Simone Inzaghi , il quale ora ha bisogno di ...

, Emil Audero piace alla dirigenza nerazzurra Emil Audero è reduce dalla retrocessione in serie B con la Sampdoria ma le sue prestazioni hanno sempre mostrato tutto il suo indiscusso talento e ...MILANO - Impossibile nasconderlo: l'addio a Lukaku cambia tanto, se non tutto per il mercato nerazzurro. Ma il comportamento di Big Rom è stato inaccettabile: una mancanza di rispetto assoluta, che ha ...... tiratisi indietro dalla corsa per Romelu Lukaku, valuta altri nomi: tra questi Nzola Dopo che l'ha deciso di fare un passo indietro per Romelu Lukaku e in casa nerazzurra si aprono i...

Inter, casting secondo portiere: può arrivare dalla serie B | Top News Sportevai.it

La Fiorentina starebbe cercando un attaccante: Pradè avrebbe aperto un casting, con Dia che non sarebbe l'unico profilo nei pensieri di Italiano ...Casting in casa nerazzurra per l'attacco, il QS in prima pagina: 'Inter tra Morata e Balogun' Per riempire il vuoto lasciato nell'attacco dell'Inter da Lukaku, i nomi individuati dal club nerazzurro s ...