Instagram | dopo gli Stati Uniti anche in Italia arrivano gli abbonamenti per accedere ai contenuti esclusivi dei creator più amati

(Di martedì 25 luglio 2023) Stanno per approdarein: sono glidi, già collaudati lo scorso anno negli. “Nelle prossime settimane iidonei in, Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Giappone, Messico, Spagna e Regno Unito saranno in grado diaglie iniziare a guadagnare grazie al supporto dei fan”, ha annunciato Mark Zuckerberg. Con gliadesso sarà possibileper idegli altri Paesi del mondo stabilire nuove connessioni con i propri follower, che saranno abilitati a pagare peraidei loro influencer di ...

In un post pubblicato sulla propria pagina di, l'influencer prova a spiegare costa stia succedendo in Mediasetil cambio di rotta voluto da Pier Silvio Berlusconi : " Non me lo ...... ovvero il nuovo nome di Twitter, Mark Zuckerberg si è concesso una foto super ... che aveva ottenuto appena iniziato ad allenarsila pandemia di Covid - 19, a quella blu. Un messaggio ...il boom inizial e - con 100 milioni di iscritti in pochi giorni, più ancora del fenomeno ...attende il via libera dei legislatori per chiarimenti sulla gestione dei dati personali con

Instagram, dopo gli Stati Uniti anche in Italia arrivano gli abbonamenti per accedere ai contenuti esclusivi… Il Fatto Quotidiano

Le piattaforme social stanno vivendo una vera e propria rivoluzione. Dopo il cambio dell’icona di Twitter da un uccellino a una X, altre importanti novità stanno prendendo forma su Instagram e TikTok.C’è la Cina nell’agenda di Giorgia Meloni, che si prepara alla prima visita alla Casa Bianca. E il Global Times, giornale del Partito comunista cinese, presenta l’evento con un monito: «La decisione ...