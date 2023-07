Insorgiamo e convergiamo per una Misura Integrativa al Reddito di Cittadinanza

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 25 luglio 2023) Mondragone. La Campania è il luogo d’Europa con la maggior concentrazione di persone a rischio di povertà o esclusione sociale. Secondo gli ultimi dati pubblicati da Eurostat nel 2022, il 46,3% della popolazione campana si trova in questa condizione. Un dato attribuibile a diversi fattori, come redditi particolarmente bassi, lavoro precario e condizioni di deprivazione materiale, come l’incapacità di pagare le bollette, sostituire oggetti usati o coprire spese di base per una persona singola. In Italia nel 2022, la soglia di povertà è stata fissata a 930 euro al mese, un valore superiore aldi. In Campania, il 37% dei residenti si trova al di sotto di questa soglia, il dato peggiore a livello nazionale rispetto alla media del 20%. Se è questa la drammatica situazione in cui siamo, pur non condividendo affatto (soprattutto nel ...