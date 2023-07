Insolito e divertente | è il top alternativo che gioca con lo stile androgino

Leggi su amica

(Di martedì 25 luglio 2023) In cerca di un look fuori dall’ordinario? Potrebbe essere proprio quello formato da doppio gilet e gonna midi adocchiato quest’estate alle sfilate dell’Haute Couture parigina. Perché nella sua semplicità si distingue dai soliti outfitndo con lomixato a quello più sexy e femminile. A far notare quanto questo abbinamento funzioni è stata la stylist e consulente creativa Emili Sindlev. Che lo ha sfoggiato al défilé di Fendi. Proprio dal brand italiano, infatti, è firmato il suo total look che però nasconde una particolarità. Gilet effetto trompe l’oeil L’outfit di Emili Sindlev ha un segreto. Il top è infatti un trompe l’oeil. Vale a dire che è stato creato apposta per ingannare l’occhio, la vista. Si tratta in realtà di un unico pezzo che sembra riprodurre due gilet distinti indossati tra loro. E che si distingue ...