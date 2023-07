Innovazione | propulsione navale nucleare | accordo newcleo-Fincantieri-Rina

(Di martedì 25 luglio 2023) Unire le competenze internazionali e l’esperienza nell’per realizzare uno studio di fattibilità per applicazioni nucleari nel settore, sfruttando la tecnologia dei piccoli reattori modulari raffreddati a piombo (Smr) di: è l’obiettivo a cui mira l’firmato tra, azienda di tecnologie nucleari pulite,e la multinazionale di certificazione. L’impiego dell’innovativo reattore veloce raffreddato al piombo (Lfr) diper la– spiega una nota congiunta – comporterebbe l’installazione di un mini-reattore chiuso sulle navi, che funzionerebbe alla stregua di una piccola batteriain grado di ...

...mondiali nel settore navale e la combinazione delle loro competenze con la nostra...piccole dimensioni saranno la soluzione piu' efficiente per applicare l'energia nucleare alla...... ha commentato: "Sono lieto di lanciare insieme a Fincantieri e Rina un progetto di...leader mondiali nel settore navale e la combinazione delle loro competenze con la nostra...

